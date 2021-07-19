Дружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус поділилася емоціями

Як повідомляє Politeka.net, Юлія Леус - дружина популярного українського ведучого Андрія Джеджули. Також Юлія відома як блогер в соціальних мережах.

Дівчина робить контент на теми подорожей і виховання доньки. На цей раз Юлія в Instagram поділилася особистою радістю, у неї був день народження. Вона виставила фотографію повну позитивних емоцій.

На Юлії - біле довге плаття з вирізом, туфлі на високих підборах нюдового кольору. Дівчина тримає величезний букет з білих троянд і прикрашає фотографію безмірною посмішкою.

"Вчора було на стільки добре, що в моєму телефоні фото, тільки з початку свята. І це прекрасно, сподіваюся у моїх гостей ще щось знайдеться. Я вдячна кожному з вас, сотні привітань, я фізично не зможу всім відповісти, але я прочитала все-все, мені шалено приємно, ви неймовірні", - пише дружина Андрія Джеджули.

Фотографія набрала 650 лайків, і шанувальники написали Юлії привітання: "Будьте щасливі, Юлечка", "Очі то вже щасливі", "нескінченного щастя, ти неймовірна, добра і мила".

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