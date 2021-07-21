45-річний телеведучий Андрій Джеджула показав фанам як знімає напругу після тривалих скандалів у сім’ї
Як пише Politeka.net, сварки в сім’ї Андрія Джеджули та його дружини Юлії (дівоче прізвище Леус) розпочалися декілька місяців тому. Так, будучи вагітною, Юлія Леус заявила, що більше не можу жити з чоловіком та звинуватила його в домашньому насильстві, а Джеджула в свою чергу говорив про неадекватні ревнощі дружини.
Народження дочки Адель на деякий час зблизило подружжя, одна згодом скандали спалахнули з новою силою. Жінка захворіла коронавірусом й звинуватила у цьому Андрія, який не попередив, що його батько також хворіє на Covid-19.
Після усіх скандалів, Андрій Джеджула опублікував відео в своєму Instagram, на якому займається спортом поблизу річки.
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"50 РЗР в мальовничому місці!", - підписав пост шоумен.
Користувачі мережі схвально відгукнулися на такий відпочинок Андрія.
"Найкращий приклад для сина", "Мені здається, ще декілька разів подивлюся і сама почну від підлоги віджиматися", "Де таке мальовниче місце", - пишуть фани.
Зауважимо, що разом з Джеджулою біля річки відпочиває його малолітній син Даніель від першого шлюбу із переможницею "Танців з зірками" Сантою Дімопулос.
Раніше Politeka писала, що розбірки в родині екс-чоловіка Дімопулос Андрія Джеджули набирають обертів: "Він неадекватний...".
Нагадаємо, що дружина Джеджули в сльозах заявила про погрози: "Що з цим ідіотом робити?".
А ще Politeka повідомляла, що дружина Джеджули замість співчуття українців нарвалася на гнів: "Розлучайся, а не скаржся".