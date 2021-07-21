45-річний телеведучий Андрій Джеджула показав фанам як знімає напругу після тривалих скандалів у сім’ї

Як пише Politeka.net, сварки в сім’ї Андрія Джеджули та його дружини Юлії (дівоче прізвище Леус) розпочалися декілька місяців тому. Так, будучи вагітною, Юлія Леус заявила, що більше не можу жити з чоловіком та звинуватила його в домашньому насильстві, а Джеджула в свою чергу говорив про неадекватні ревнощі дружини.

Народження дочки Адель на деякий час зблизило подружжя, одна згодом скандали спалахнули з новою силою. Жінка захворіла коронавірусом й звинуватила у цьому Андрія, який не попередив, що його батько також хворіє на Covid-19.

Після усіх скандалів, Андрій Джеджула опублікував відео в своєму Instagram, на якому займається спортом поблизу річки.

"50 РЗР в мальовничому місці!", - підписав пост шоумен.

Користувачі мережі схвально відгукнулися на такий відпочинок Андрія.

"Найкращий приклад для сина", "Мені здається, ще декілька разів подивлюся і сама почну від підлоги віджиматися", "Де таке мальовниче місце", - пишуть фани.

Зауважимо, що разом з Джеджулою біля річки відпочиває його малолітній син Даніель від першого шлюбу із переможницею "Танців з зірками" Сантою Дімопулос.

Раніше Politeka писала, що розбірки в родині екс-чоловіка Дімопулос Андрія Джеджули набирають обертів: "Він неадекватний...".

Нагадаємо, що дружина Джеджули в сльозах заявила про погрози: "Що з цим ідіотом робити?".

А ще Politeka повідомляла, що дружина Джеджули замість співчуття українців нарвалася на гнів: "Розлучайся, а не скаржся".