Жена сына покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса показала, в какой отменной форме она находится

Как известно, 42-летний сын легендарного украинского танцора еще давно переехал с матерью из Украины в США. Грег Чапкис пошел по стопам своего отца и даже открыл в Штатах собственную танцевальную школу Chapkis Dance в Сан-Франциско, которая, судя по информации в Сети, пользуется небывалым успехом.

Личная жизнь сына Чапкиса также сложилась хорошо: двадцать лет назад он женился на своей возлюбленной по имени Эмбер. Сейчас эффектная блондинка помогает ему со школой. У пары есть двое сыновей: 12-летний Николи и 5-летний Макс.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Эмбер Чапкис поделилась новыми фото, которые сделала в танцевальной студии мужа. На селфи женщина позирует перед большим зеркалом. Она одета в удобные черные шорты и майку, а ее волосы собраны наверху. В подписи к фото Эмбер уточнила, что сделала фото, пока наводила в студии чистоту.

Судя по снимкам, жена Чапкиса находится в отличной физической форме.

«Собрать волосы и за работу. Нужно получать лучшее из любой ситуации, в какую попадаешь», - написала Эмбер.

Ее подписчики тут же принялись комментировать.

«Красивая леди», «Красотка», «Красивая», - пишут люди.

Напомним, единственный сын покойного Чапкиса показал свою красивую семью в Америке и жену Эмбер.

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в прозрачном мини ослепила роскошными формами у бассейна.

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса в мини-бикини заворожила соблазнительной позой на пляже.