Известная модель и актриса Эмили Ратаковски показала жаркие кадры с отдыха на яхте
Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила первенца, часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Красотка не упускает возможности похвастаться своим роскошным телом, и в этот раз выложила в своем микроблоге жаркие кадры с отдыха.
На новых снимках Эмили запечатлена на шикарной яхте, где отдыхает, видимо, с мужем и ребенком, ведь на одном из фото она показала сына. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном образе – на ней пестрые трусики и яркий облегающий топик, под которым нет бюстгальтера. Свой образ модель дополнила огромной пляжной шляпой, под которой видно распушенные волосы, а на лице легкий макияж.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Настя Каменских с подругами оказалась в охваченной огнем Турции: пугающие кадры
Тригубенко показал, в каких условиях живет после провала в "Холостячке": "Я голодный"
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
В подписи к фото Ратаковски шутливо написала: "Еще одна яхта, еще одно пиво (скоро появится новый @inamoratawoman). Пользователи тут же принялись обсуждать фотографии Эмили, засыпая ее комплиментами в комментариях.
Напомним, Ратаковски в купальнике присела на корточки, сверкнув соблазнительными формами: горячее фото.
Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски в бикини пощупала себя за декольте, вскружив головы фанатам: пикантный кадр
Также Politeka писала, что Ратаковски в тоненьком платье удивила размером декольте: горячий кадр.