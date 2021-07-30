Известная модель и актриса Эмили Ратаковски показала жаркие кадры с отдыха на яхте

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила первенца, часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Красотка не упускает возможности похвастаться своим роскошным телом, и в этот раз выложила в своем микроблоге жаркие кадры с отдыха.

На новых снимках Эмили запечатлена на шикарной яхте, где отдыхает, видимо, с мужем и ребенком, ведь на одном из фото она показала сына. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном образе – на ней пестрые трусики и яркий облегающий топик, под которым нет бюстгальтера. Свой образ модель дополнила огромной пляжной шляпой, под которой видно распушенные волосы, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Ратаковски шутливо написала: "Еще одна яхта, еще одно пиво (скоро появится новый @inamoratawoman). Пользователи тут же принялись обсуждать фотографии Эмили, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Ратаковски в купальнике присела на корточки, сверкнув соблазнительными формами: горячее фото.

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