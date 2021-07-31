Певица и актриса Дженнифер Лопес покрасовалась перед камерой в миниатюрном бикини

Как сообщает Politeka.net, Джей Ло недавно отпраздновала свой 52-й день рождения. Отпраздновать она его решила громкими фото в мини-бикини в сопровождении со своим возлюбленным, актером Беном Аффлеком. Впрочем, этого красотке показалось мало и она ошеломила поклонников новыми кадрами в крошечном купальнике.

На свежих фото Лопес позировала в желтом бикини, которое прикрыло только самое сокровенное. Звезда сидела на мягком диванчике, выставив вперед бедро. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Повезло Аффлеку», «Какие формы», «Женщина мечты», «Какая же ты красивая», «Выглядишь на все 100%», «Фигурка огонь», «Мечта», «Афродита», - пишут пользователи сети.

Как известно, Джей Ло и Бен Аффлек сейчас отдыхают в Италии, радуя папарацци совместными кадрами. Звездное воссоединение через 17 лет после расставания стало самой обсуждаемой темой за последнее время.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.