Легендарна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила стильним луком на відпочинку після подорожі
На свій день народження артистка попустувала з коханим Беном Аффлеком на розкішній яхті, побувавши в Сен-Тропе. Після цього зірка вирішила відвідати острів Капрі і навіть знялася в яскравій фотосесії в рамках реклами відомого бренду одягу.
Як можна помітити, тепер артистка у всю насолоджується вільним часом і ні в чому собі не відмовляє. На узбережжі розкуту Лопес можна зустріти в самих різних нарядах. Останній з помічених фанатами вийшов вельми пікантним.
Маленький топік з бантом без бретелей дуже стильно виглядав на фігурі Лопес в поєднанні з білосніжними брюками з широкою штаниною. Доглянутий вигляд і розслабленість перед камерою зробили 52-річну знаменитість помітно яскравіше звичайного.
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І хоча зірка підкреслює, що не робить уколів краси, з кожним роком в це віриться все менше, адже у артистки немає і слідів зморшок, а секретів догляду за собою повною мірою Лопес не розкривала ніколи.
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А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес в чорно-білому комбінезоні не посоромилася показати себе з нового боку
Також Politeka повідомляла, що Лопес познайомила дітей з новим коханим і розкрила плани на майбутнє