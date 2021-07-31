Продюсер Алена Мозговая оставила в сети щемящее признание

Как сообщает Politeka.net, Алена Мозговая 11 лет назад пережила огромную утрату – продюсер потеряла отца, украинского певца и композитора Николая Мозгового.

Накануне годовщины со дня смерти Мозгового она рассказала в Facebook о последнем дне отца и о том, как он умирал на ее руках.

Она вспомнила, как 11 лет назад, в июле 2010-го года, приехала к родителям и жила с ними месяц. Они все свободное время проводили вместе и подолгу говорили друг с другом. 29 июля Мозговая приготовила отцу его любимые гречку и котлеты из щуки по бабушкиному рецепту. А потом мужчина пошел спать и это был последний раз, когда Мозговая видела отца живым.

"Он пошел спать, сказал, что устал и хочет прилечь пораньше. А с утра я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!". Дальше все, как в худшем кошмаре: мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание и сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики..." – вспомнила Мозговая.

По словам продюсера, ее отец умер у нее на руках. Она буквально слышала его последний вздох.

"Он умер на моих руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир", - поделилась воспоминаниями Мозговая.

Напомним, Алена Мозговая борется с болезнью, онемела половина лица.

Как сообщала Politeka, случилась беда с экс-супругой Пономарева Мозговой, срочно понадобилась помощь медиков.

Также Politeka писала, что Мозговая жестко ответила Пономареву на откровение о ее измене.