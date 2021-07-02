Відома українська продюсер Олена Мозгова жорстко відповіла Олександру Пономарьову, який на всю країну розповів про її зраду

Як відомо, багато років тому Мозгова і Пономарьов були одружені. Їх шлюб тривав десять років, за які у пари народилася дочка. Однак, врешті-решт знаменитості розійшлися. У недавньому інтерв'ю Пономарьов зізнався, що причиною розлучення стала зрада Мозгової, про яку та сама розповіла співакові.

Продюсер якийсь час мовчала, проте все ж вирішила прояснити ситуацію на своїй сторінці в Фейсбук. Мозгова звернулася до колишнього чоловіка з проханням не говорити про неї більше в публічних заявах.

У той же час, вона досить непрозоро натякнула на те, що в житті Пономарьова крім неї було багато інших жінок.

"Бачить Бог, я терпіла довго, але соррі, час поставити якусь крапку в цій вакханалії. Розповідай про свій сон, про вік і про велику кількість різних чудових жінок у твоєму житті", - написала Мозгова.

Можливо, таким чином вона натякнула на невірність самого співака. Адже коли його запитали про власні зради в інтерв'ю він лише заявив, що "не зраджував направо-наліво", проте додав: "ніколи не кажіть ніколи".

Продюсер підкреслила, що не хоче, щоб співак згадував її ім'я в будь-якому контексті. Вона додала, що вважає всю цю ситуацію «вакханалією».

Мозгова ж у своєму пості зізналася, що у неї за десять років шлюбу зі співаком накопичилося багато цікавих історій, проте вона не хоче виносити їх на загальний огляд.

"Хтось же з нас повинен бути джентльменом в цій історії, яку давно пора здати припадати пилом в архів і забути на віки вічні", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов несподівано розповів про зраду екс-дружини Мозгової.

Як повідомляла Politeka, Олександр Пономарьов жорстко висловився про свої "зради" екс-дружині Мозговій.

Також Politeka писала, що Пономарьов після двох розлучень і зради Мозгової переживає нову любов.