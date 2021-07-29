Продюсер і одна із засновниць "Пісні року" Олена Мозгова відповіла тим, хто вважає, що вона "придумала хворобу для піару"
Так, 47-річна колишня дружина Олександра Пономарьова і нинішня кохана зірки "Голосу країни" Девіда Аксельрода вже місяць бореться із захворюванням спини (точний діагноз Мозгова не розкриває). Продюсер ділиться своїми переживаннями у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"Лікуюся, крапельниці, уколи, таблетки, контрольні аналізи і дослідження, ЛФК... купа всього)) але позитивна динаміка, жити буду...", - писала Мозгова 24 липня.
А вже через пару днів оголосила, що проходить останню процедуру з крапельницею. За її словами, вона дуже щаслива, що у неї закінчився курс гормонів, противірусних та інших препаратів. Також Мозгова розкрила, що раніше через хворобу у неї віднялася половина обличчя, але зараз вже відновлюється. Також майже зникли проблеми зі спиною. Попереду у неї реабілітація для тих органів, які "постраждали від лікування".
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Крім того, Мозгова виставила фото своєї руки, на якій немає живого місця через уколи.
"Фото після сьогоднішньої крапельниці, так, трохи надуло🙄 🙈, ліва рука не краще, фото для тих, хто писав, що я придумала хворобу для піару і хайпа. Цьом вас, дорогі мої і будьте здорові, особливо психічно 😉", - повідомила вона.
Українці кинулися втішати Олену в коментарях:
"ой, якнайшвидшого відновлення!"
"Ми з Вами і нехай Бог допоможе швидше одужати... а все інше не варте уваги"
"Тримайся, Оленка, ти міцна і красива і все буде добре 😍 💝 "
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