Продюсер і одна із засновниць "Пісні року" Олена Мозгова несподівано звернулася до публіки

Стало відомо про різке погіршення стану здоров'я 47-річної Мозгової, колишньої дружини співака Олександра Пономарьова і нинішньої коханої зірки "Голосу країни" Девіда Аксельрода.

Мозгова, як відомо, активно займається спортом і ділиться своїми успіхами з підписниками в соцмережі Фейсбук. Але в одному з останніх постів продюсер зізналася, що відчуває дикі болі в спині, тому була змушена терміново звернутися за допомогою до медиків, передає Politeka.net.

"Обіцяла сьогодні фото з бігової доріжки, але соррі, не буде (((. Поки тренування, масаж і всі процедури припинила, судячи з усього, таки грижа", - заявила вона, пообіцявши повернутися до тренувань, як вирішить проблему зі здоров'ям.

Також Мозгова зазначила, що не потребує порад, тому що нею зайнявся хороший лікар і вона в цілому "сповнена оптимізму і конструктиву щодо вирішення давніх проблем хребта".

Трохи пізніше екс-дружина Пономарьова поскаржилася, що від болю вже не рятує навіть сильне знеболююче.

"В очікуванні поїздки на МРТ)) Накололи дупу кетановом, який, що цікаво, не дуже цього разу допомагає)) Люди, будьте здоровими і щасливими, цінуйте той стан, коли нічого у вас не болить))", - звернулася вона до публіки.

Користувачі залишили безліч підбадьорюючих коментарів з побажаннями якнайшвидшого одужання:

"Тримайтеся, іноді так буває - здається, що розсипаєшся... Але, коли поруч ті, хто нас любить, ми беремо себе в руки, і все налагоджується"

"Оленка, здоров'я вам. З приводу болю в спині... я рятуюся препаратом (келтікан) але!!! порадьтеся зі своїм лікарем"

"Здоров'я, терпіння, сили духу і щасливої жіночої долі.... все мине..."

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