Певица и актриса Дженнифер Лопес показала новый подарок от возлюбленного Бена Аффлека
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали постоянно появляться на публике после того, как официально заявили о своих отношениях. Теперь пара посещает модные рестораны, устраивает прогулки на побережье и удивляет образами на свиданиях вечером.
Не так давно Лопес покрасовалась на камеру очередным подарком.
От возлюбленного она получила в подарок драгоценный кулон, который надела для выхода в свет в последний раз пару дней назад.
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В белом маленьком платье, аккуратной шляпке и в специальной маске Лопес произвела впечатление на фанатов, которые обратили внимание не только на живот Дженнифер, но и на украшения.
«Один из подарков Бена на шее Джен» - сказано в подписи к кадрам.
Вот как реагируют в сети:
«Пометил😂; Хороший, но она ждала кольцо 🤌🏼; Как круто, когда есть любовь; Делают всё, чтобы доказать свои отношения; Фигура🔥; Да она то от одного носит подарки то от другого😂».
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".
Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.