Певица и актриса Дженнифер Лопес показала новый подарок от возлюбленного Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали постоянно появляться на публике после того, как официально заявили о своих отношениях. Теперь пара посещает модные рестораны, устраивает прогулки на побережье и удивляет образами на свиданиях вечером.

Не так давно Лопес покрасовалась на камеру очередным подарком.

От возлюбленного она получила в подарок драгоценный кулон, который надела для выхода в свет в последний раз пару дней назад.

В белом маленьком платье, аккуратной шляпке и в специальной маске Лопес произвела впечатление на фанатов, которые обратили внимание не только на живот Дженнифер, но и на украшения.

«Один из подарков Бена на шее Джен» - сказано в подписи к кадрам.

Вот как реагируют в сети:

«Пометил😂; Хороший, но она ждала кольцо 🤌🏼; Как круто, когда есть любовь; Делают всё, чтобы доказать свои отношения; Фигура🔥; Да она то от одного носит подарки то от другого😂».

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

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