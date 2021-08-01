Известная актриса с экзотической внешностью, звезда "Женского квартала" Элина Мбани порадовала образом в мини-юбке

Элина Мбани с детства занимается пением, и творческий путь в результате привел ее в "Женский Квартал", пишет Politeka.net.

Красотка параллельно также ведет свою страницу в Инстаграм, на которую подписаны более 6000 пользователей сети.

В своем аккаунте певица часто публикует фото в разных образах. В частности, на новом фото артистка появилась в белом наряде. Звезда сверкнула ножками в мини-юбке, а завершили ее образ стильные аксессуары.

"Красивая женщина идет по улице", - подписала фото Мбани.

За 40 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

Отметим, Элина Мбани выделяется своей экзотической красотой среди других участниц "Женского Квартала", ведь ее отец родом из Конго.

В одном из интервью артистка рассказала, что долгое время страдала от комплексов из-за цвета кожи, а также ее раздражали жесткие волосы.

В детстве красотка мечтала изменить свою внешность, но с возрастом поняла, что это лишнее.

"Сейчас ничего наращивать и "накачивать" не хочу. Мне нравится натуральность. Показать свою естественную красоту - намного сложнее, чем просто сделать макияж", - рассказала Элина.

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