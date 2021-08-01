Украинская модель Таня Брык, триумфатор "Супер Топ-модель по-украински", поделилась секретом плоского и красивого живота
Недавно красотка завела свой бьюти-блог, в котором делится с подписчиками своими секретами красоты и ухода за собой. На этот раз девушка решила рассказать о том, как добиться идеально плоского живота. Видео тренировок Татьяна выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
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3 круга (1круг это все упражнения), между упражнениями 10-15 сек перерыва, между кругами 1 минута.
1) 12-15 повторений
2) 12-15 повторений на сторону
3) 15-20 повторений
4) 10-15 на сторону
5) 15-20 на сторону», - рассказала Брык, приподняв майку и приспустив штаны.
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Будем надеяться, что Таня Брык и дальше будет радовать поклонников полезными советами и рекомендациями в области красоты, потому что фанаты пишут в комментариях: "Это то, что нужно в разгар лета и сезон купальников".
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