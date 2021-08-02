Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами с гримерки перед очередной работой
Известная украинская актриса Ольга Сумская в свои 54 года не перестает радовать поклонников контентом – звезда часто публикует фото и видео, рассказывает о своей жизни и удивляет преображениями. Поскольку артистка сейчас начала часто выступать на сцене, на ее странице в Инстаграм появилось много кадров из гримерки.
Этот раз не был исключением, Ольга сначала показала, как собирается к очередному выступлению и как будет блистать, а после заинтриговала беседой с коллегой. Вместе с давним знакомым актером Дмитрием Вивчарюком, который также ранее пробовал себя в качестве звезды Э-фактора, Сумская решила спеть.
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После того, как артисты подпевали друг другу, Дмитрий засмеялся и обнял артистку, удивив ее поступку. Упомянув мужа, Ольга шутливо возмутился:
«Виталька, ты видел?» – сказала Сумская, посмотрев в зеркало. Атмосфера между выходом на сцену, похожа, у артистов стоит исключительно дружеская и позитивная.
Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".
Напомним, что стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.
А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос страны": "Заслуженный...".