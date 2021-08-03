В Сети показали украинских звезд со своими сестрами

1 августа отмечали день сестер. По этому поводу на странице «Зіркового шляху» сделали подборку фото украинских артистов с их сестрами, порадовав поклонников.

Оказалось, что многие даже не догадывались о том, что некоторых звезд есть сестры.

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной.

«Красивая у Дмитрия сестра», - восхитились в Сети.

Актриса Дарья Петрожицкая с сестрой Анастасией Гончар.

Телеведущий Руслан Сеничкин с сестрами Анной и Татьяной.

Джамала и ее старшая сестра Эвелина.

Актриса и телеведущая Любмила Барбир с сестрой Анной.

Актрисы Ольга и Наталья Сумские.

Телеведущая Маша Ефросинина и ее сестра Елизавета Ющенко.

Участницы дуэта «Алиби» Анна и Ангелина Завальские.

Напомним, молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась фигурой в коротком топе: эффектный кадр.

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