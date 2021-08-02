Голливудская актриса Дженнифер Энистон впечатлила моложавым видом на свежих кадрах

Как пишет Politeka.net, 52-летняя актриса опубликовала забавное фото у себя в Инстаграм. Она позировала в худи с изображением своей коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. На голове у нее была кепка, сделанная в стиле сериала. На лице Энистон совершенно не было макияжа.

Как известно, недавно шестерка знаменитых актеров вновь собралась, чтобы снять эксклюзивное продолжение сериала. Теперь актеры решили представить новый мерч.

«Рада показать вам, ребята, некоторые изделия из первой в истории коллекции @friendsmerch. Половина моих доходов от этого ограниченного выпуска пойдет на пользу @americares, организации, которую я люблю... которая работает, чтобы предоставить помощь сообществам и отдельным лицам, пострадавшим от Covid-19», - отметила актриса.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«С годами только краше», «Выглядишь превосходно», «Красотка», «Молодеет на глазах», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Энистон удивила внешностью, Брэд Питт кусает локти: стала только краше.

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