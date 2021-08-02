Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда делится яркими кадрами с отпуска. Она наслаждается чистым морем и теплыми летними деньками. На фото и видео красотка представла в черном соблазнительном купальнике, который выгодно подчеркнул ее «сочные» формы. Ребрик покрутилась в бикини, показав себя со всех сторон.

На одном из фото 40-летняя звезда украинского телевидения показала, как наслаждается пляжным отдыхом. Она решила не нарушать традиции и попробовала кукурузу на пляже в Болгарии. На фото артистка выглядела очень довольной.

«Отчитываюсь: кукурузу съела. И мне было вкусно», - подписала снимок эффектная блондинка.

Также красотка поделилась ярким кадром со своим мужем, хореографом Андреем Диким. Она прислонилась к любимому, выставив вперед ножку. Кадр получился очень пикантным и заворожил поклонников.

Напомним, что Лилия Ребрик рассказала о состоянии после травмы, впечатлив видом: "Работа кипит".

Ранее Politeka писала, что Лилия Ребрик призналась, как Каменских помогла им с новым членом семьи: "Если бы я знала...".

А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик в купальнике показала, чем соблазнила красавчика-мужа: "Приятно смотреть".