Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда делится яркими кадрами с отпуска. Она наслаждается чистым морем и теплыми летними деньками. На фото и видео красотка представла в черном соблазнительном купальнике, который выгодно подчеркнул ее «сочные» формы. Ребрик покрутилась в бикини, показав себя со всех сторон.
На одном из фото 40-летняя звезда украинского телевидения показала, как наслаждается пляжным отдыхом. Она решила не нарушать традиции и попробовала кукурузу на пляже в Болгарии. На фото артистка выглядела очень довольной.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Известный актер внезапно ушел из жизни прямо на съемках, детали трагедии: "Сидя на лошади..."
Новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении: "Для вакцинированного населения..."
Непогода забрала жизни людей во Львове: дерево упало на молодую пару
Новые тарифы на проезд, повышение пенсий и ужесточение карантина: что изменится для украинцев в августе
«Отчитываюсь: кукурузу съела. И мне было вкусно», - подписала снимок эффектная блондинка.
Также красотка поделилась ярким кадром со своим мужем, хореографом Андреем Диким. Она прислонилась к любимому, выставив вперед ножку. Кадр получился очень пикантным и заворожил поклонников.
Напомним, что Лилия Ребрик рассказала о состоянии после травмы, впечатлив видом: "Работа кипит".
Ранее Politeka писала, что Лилия Ребрик призналась, как Каменских помогла им с новым членом семьи: "Если бы я знала...".
А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик в купальнике показала, чем соблазнила красавчика-мужа: "Приятно смотреть".