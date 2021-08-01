Телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала спекотні пляжні фото з красунчиком-чоловіком
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок, звідки вже виклала спекотні знімки з чоловіком.
На нових фотографіях Лілія і її чоловік Андрій відображені на красивому пляжі біля моря. Перед камерою телезірка з'явилася у відвертому чорному бікіні, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і рівну засмагу. Її волосся трохи розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і радісна посмішка. Поруч з Лілією її щасливий чоловік, і це не дивно, адже йому дісталася така красуня.
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У підписі до фотографій Ребрик написала: "Серпень, море і любов... А про роботу ми подумаємо завтра". Користувачі тут же почали коментувати нові фото телезірки: "Чудові"," гарного відпочинку", "На вас приємно дивитися, ви супер", "Дуже красиві і щасливі", "Прекрасні", "Ви такі класні і такі схожі. Насолоджуйтеся".
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