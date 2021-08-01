Телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала спекотні пляжні фото з красунчиком-чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок, звідки вже виклала спекотні знімки з чоловіком.

На нових фотографіях Лілія і її чоловік Андрій відображені на красивому пляжі біля моря. Перед камерою телезірка з'явилася у відвертому чорному бікіні, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і рівну засмагу. Її волосся трохи розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і радісна посмішка. Поруч з Лілією її щасливий чоловік, і це не дивно, адже йому дісталася така красуня.

У підписі до фотографій Ребрик написала: "Серпень, море і любов... А про роботу ми подумаємо завтра". Користувачі тут же почали коментувати нові фото телезірки: "Чудові"," гарного відпочинку", "На вас приємно дивитися, ви супер", "Дуже красиві і щасливі", "Прекрасні", "Ви такі класні і такі схожі. Насолоджуйтеся".

Нагадаємо, Лілія Ребрик повідомила про свій стан після травми і вразила виглядом: "Робота кипить".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в одному халаті розговорилася з українцями про дурні поради: "Терміново кожні 2 години...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в яскравій сукні з розрізом надихнула одкровенням: "Навіть коли ти з головою в роботі...".