Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про свого улюбленого члена сім'ї
Лілія Ребрик з 2011 року перебуває у шлюбі з відомим хореографом Андрієм Диким, пише Politeka.net. За цей час зірка народила двох дочок Діану і Поліну.
Телеведуча часто хвалиться своїм дружним сімейством, а цього разу розповіла про одного з його членів.
Лілія повідала про собачку Діксі породи бішон фрізе. За її словами, це ідеальний вихованець, який не псує речі, ходить в туалет, куди треба, не кусається і не їсть зі столу.
Лілія Ребрик розповіла, що в родині всі сваряться жартома, хто буде ніжитися з вихованцем.
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"Іноді, коли Діана вже спить, я краду Діксі з дитячої, щоб побула зі мною (і так у нас в родині роблю не тільки я🙈)", - поділилася секретом Ребрик.
Крім того, в сім'ї всі носять собачку на руках, цілують, пестять і плекають.
Блондинка зазначила, що купила Діксі у Насті Каменських.
"Якби я знала, що доля нам пошле таке цуценя, то не вагалася б стільки довгих років! Нехай цей пост стане знаком для тих, хто ще вирішує - брати чи не брати домашню тварину!",- написала Лілія.
У мережі розчулювалися сімейними знімками з красивим песиком, і писали позитивні коментарі.
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