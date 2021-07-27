Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе і розповіла про свій стан

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою і актрисою театру і кіно. Красуня не так давно отримала травму, про що розповідала в Instagram:

"У когось понеділок день важкий, а у мене таким виявився четвер! І що цікаво-ніяких "впав-отямився-гіпс"! Схема була така « " впав, отямився, пошкодження зв'язок», і це дорівнює двом тижнях в бандажі, спокої, без каблуків і на знеболюючих! Але і не думайте: навіть це не виб'є мене з ладу! P. S. Правда чоловікові таки довелося нести мене на руках @andrii_dykyi", - написала Лілія.

Тепер дівчина вирішила показати свої ніжки, знявши туфлі, і розповісти про своє самопочуття:

"Настрій-вівторок. Ефірний тиждень у розпалі. Робота кипить. Відчуваю себе добре, чого і Вам бажаю!".

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як красиво виглядаєте", " як завжди у великому захваті від ваших нарядів. Завжди Вид карколомний", "Лілечка, ви сьогодні вогонь, як завжди", "ви чарівна", "Вид на всі сто", "босоніж краще, нехай відпочинуть ніжки".

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