Александр Эллерт, победитель первого сезона "Холостячки", показал кадры из закрытой вечеринки

Александр Эллерт после внезапного расставания с актрисой Ксенией Мишиной и главной героиней «Холостячки» не стал комментировать ситуацию и замыкаться в себе. Сейчас мужчина активно занимается своей работой и успевает повеселиться на вечеринках.

Кадрами оттуда артист также делится у себя на странице. В этот раз он привлек внимание редкими снимками Дана Балана, который уже несколько месяцев как прекратил вести социальные сети.

На представленных кадрах певец отжег на сцене с командой молодых девушек из подтанцовки. Артист выступал в ресторане на закрытой вечеринке и немало впечатлил выступлениями.

Александр Эллерт также поделился эмоциями: «Дан, вместе поем, ностальгируем. Такой кайф, помните».

В это время поклонники начали репостить кадры на фан-страницы в Инстаграме, подмечая, что их любимица Тина Кароль, с которой Дану приписывают роман, отдыхает с сыном в Исландии.

Отметим, в сети Инстаграм давно ходят слухи о бурном романе известного молдавского мачо Дана Балана и украинской дивы Тины Кароль. И хотя артисты не подтверждают свою связь, фанаты продолжают их "сватать", причем звезды также подчеркнули, что все было не более чем флиртом.

Напомним, Дан Балан вышел на сцену к красотке-маме, доведя Тину Кароль до слез: "Сколько нежности в глазах".

Как сообщала Politeka, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Также Politeka писала, что Тина Кароль расслабилась в отпуске и показала свое настоящее лицо без макияжа: "Ну тут вообще...".