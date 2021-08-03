Александр Эллерт, победитель первого сезона "Холостячки", показал кадры из закрытой вечеринки
Александр Эллерт после внезапного расставания с актрисой Ксенией Мишиной и главной героиней «Холостячки» не стал комментировать ситуацию и замыкаться в себе. Сейчас мужчина активно занимается своей работой и успевает повеселиться на вечеринках.
Кадрами оттуда артист также делится у себя на странице. В этот раз он привлек внимание редкими снимками Дана Балана, который уже несколько месяцев как прекратил вести социальные сети.
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На представленных кадрах певец отжег на сцене с командой молодых девушек из подтанцовки. Артист выступал в ресторане на закрытой вечеринке и немало впечатлил выступлениями.
Александр Эллерт также поделился эмоциями: «Дан, вместе поем, ностальгируем. Такой кайф, помните».
В это время поклонники начали репостить кадры на фан-страницы в Инстаграме, подмечая, что их любимица Тина Кароль, с которой Дану приписывают роман, отдыхает с сыном в Исландии.
Отметим, в сети Инстаграм давно ходят слухи о бурном романе известного молдавского мачо Дана Балана и украинской дивы Тины Кароль. И хотя артисты не подтверждают свою связь, фанаты продолжают их "сватать", причем звезды также подчеркнули, что все было не более чем флиртом.
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