Голливудская актриса и певица, 52-летняя Дженнифер Лопес впечатлила фигурой во время отдыха на яхте

После того, как артистка отпраздновала 52-летие, она поспешила показать свою фигуру в бикини, подчеркивая тем самым привлекательность. По мнению тысяч поклонников, звезда выглядит очень молодо.

При этом часть пользователей Инстаграм отзываются весьма завистливо и насмешливо по поводу стройной фигуры Дженнифер, обвиняя исполнительницу в липосакции и растратах.

Некоторые подчеркивают, что выглядеть роскошно для певицы и публичной личности – это часть работы, поэтому с такими суммами, как получает Лопес за выступления, она может позволить себе днями и ночами быть в спортзале.

«Дженнифер Лопес удивила идеальными формами в 52 года! 😍» - говорится в подписи к кадрам.

Вот что написали пользователи:

«Вы правда не понимаете, что это её работа, за счёт чего она получает деньги - неплохие, другие тоже так смогли бы, но у них дом, хозяйство, работа, дети, забота... не имение денег и времени; Шикарна, восхитительна; Удивила бы, если бы не выглядела так; В сети есть и другие ее реалистичные фото и фигура/кожа совсем другая, чем постановочное фото для журнала; На фото очень похоже на пластику)); Конечно! Она из спорт зала не выходит 👏и не кушает разную х....нь; Конечно у неё такое тело будет она не когда физически не работала тяжеле микрофона не поднимала; Липосакция сделала свое дело в том числе».

Напомним, что Джей Ло устроила пикантное дефиле в бикини: "Ей не может быть 52".

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