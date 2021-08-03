Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", появилась на обложке журнала

Как сообщает Politeka.net, 52-летняя актриса предстала в белом платье с пикантными разрезами до бедра. Красотка уселась на стул, широко расставив ноги. Загорелые стройные ножки привлекли взгляды поклонников. Образ актрисы завершало необычное украшение на шее.

«Я не могла бы получить больше удовольствия, играя в хаус и возвращаясь в прошлое с @emmasummerton. Спасибо, что всегда держали эту девушку в стиле», - подписала снимок звезда.

В комментариях Энистон оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что она совершенно не выглядит на свой возраст.

«Ослепительная красота», «Как всегда, прекрасна, дорогая легенда», «Выглядишь очень молодо», «Так чертовски великолепно!», «Ты идеальна, моя королева», «Боже, ты великолепна», «Такая красивая история», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Энистон наделала шуму появлением с бородатым красавцем: «Не могу дождаться…».

Как сообщала Politeka, Дженнифер Энистон без мейкапа показала лицо крупным планом: «С годами только краше».

Также Politeka писала, что Дженнифер Энистон в обтягивающей юбке заставила говорить о себе: «Снова Рэйчел…».