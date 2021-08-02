Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вразила моложавим видом на свіжих кадрах

Як пише Politeka.net, 52-річна актриса опублікувала кумедне фото у себе в Instagram. Вона позувала в худі із зображенням своєї колеги по серіалу "Друзі" Кортні Кокс. На голові у неї була кепка, зроблена в стилі серіалу. На обличчі Еністон абсолютно не було макіяжу.

Як відомо, нещодавно шістка знаменитих акторів знову зібралася, щоб зняти ексклюзивне продовження серіалу. Тепер актори вирішили представити новий мерч.

"Рада показати вам, хлопці, деякі вироби з першої в історії колекції @friendsmerch. Половина моїх доходів від цього обмеженого випуску піде на користь @americares, організації, яку я люблю... яка працює, щоб надати допомогу громадам та окремим особам, які постраждали від Covid-19", - зазначила актриса.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"З роками тільки красивіше", "Виглядаєш чудово", "красуня", "молодіє на очах", - пишуть користувачі Мережі.

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