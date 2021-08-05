Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, рассказала, что помогло ей добиться успеха

Скандально известная исполнительница Анна Корсун прославилась благодаря неординарному видению своих выступлений. Девушка делает акцент не столько на словах ее композиций и оригинальному звучанию, сколько обращает внимание на вызывающие костюмы и откровенные танцы.

На своих концертах Анна устраивает целые шоу с командой девушек из танцевальной группы. В этот раз Корсун решила ответить в разделе Стори в Инстаграм на самые интересные вопросы. Поклонники спрашивали не только о концертах и жизни Анны, но и о личных темах.

В том числе фанаты поинтересовались у певицы, как ей удалось добиться успеха.

«Ой, прозвучит ужасно, но правда это. Я просто знаю, что я классная. Когда ты сам знаешь и понимаешь, что ты классный, у тебя все получается. Тогда ты не сомневаешься и все так выходит, как надо.

Важно именно ощущать себя таким и вести себя из позиции того, что я классная, у меня все получится и все возможно. Ну и конечно я много работаю для этого и мало сплю» - рассказала Анна, нежась в постели и отвечая на вопросы.

Напомним, что MARUV в ретро-парике примеряла бикини из латекса, в сети не оценили: «Все хуже и хуже…».

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась латексом и устроила жаркие игры с подругами: "Отвал башки".

Также Politeka писала, что MARUV в "дырявом" купальнике показала, как развлекается с мужем в Турции: жаркие кадры.