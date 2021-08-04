Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, что выводит ее из себя

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала у себя в Инстаграм фото в стильной толстовке и очках. Под ним она решила рассказать, что ее бесит.

«Жизнь - непростая вещь, особенно нелегко, когда тебя что-то нереально бесит. 10 вещей, которые меня нереально бесят: 1. Окурки из авто через окно. 2. Кондиционеры без водоотвода, которые капают на голову. 3. Несанкционированная торговля, которая оставляет после себя грязь», - отметила исполнительница.

По словам Alyona Alyona, ее сильно раздражают пешеходы, которые резко останавливаются, водители в маршрутках, которые говорят по-хамски и громкая музыка в авто на светофоре в 2 ночи.

«Когда такси прибыло в 300 метрах от указанной точки. Я не против пройтись пешком, но пусть водитель идет на точку и несет все мои сумки к автомобилю», - добавила исполнительница еще один раздражающий факт.

Напомним, что Alyona Alyona обратилась к поклонникам из-за скандала с российской группой.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona в купальнике побаловалась в бассейне, насмешив украинцев: "Так не смеялась давно".

Также Politeka писала, что Alyona Alyona в купальнике устроила шоу на детской площадке.