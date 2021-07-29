Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе, розсмішивши українців

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною українською реп-виконавицею. Дівчину називають Українською реп-зіркою і сенсацією українського репу. Виконавиця вже встигла попрацювати з українськими зірками. Зараз красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото дівчина позувала в купальнику, сидячи в дитячому басейні. Дівчина в руках тримала парасольку і стаканчик з напоєм.

"Запускаю свій професійний курс з відпочинку.

Після мого курсу Ви зможете правильно і професійно відпочивати за методикою Олени Савраненко", - написала Олена.

Фанати, включаючи Цимбалюка з "кріпосної", поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Фото вогонь", "гарного відпочинку", " Дівчина з народу. Цікава і розумна", "це сама прикольна реклама, яку я читав За останній час", "так не сміялася давно".

Нагадаємо, Alyona Alyona в одному купальнику влаштувала шоу на дитячому майданчику

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