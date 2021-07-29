Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя, рассмешив украинцев

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной украинской рэп-исполнительницей. Девушку называют украинской рэп-звездой и сенсацией украинского рэпа. Исполнительница уже успела поработать с украинскими звездами. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото девушка позировала в купальнике, сидя в детском бассейне. Девушка в руках держала зонтик и стаканчик с напитком.

"Запускаю свой профессиональный курс с отдыха.

После моего курса вы сможете правильно и профессионально отдыхать по методике Алены Савраненко", - написала Алена.

Фанаты, включая Цимбалюка из "Крепостной", поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Фото огонь", "Хорошего отдыха", "Девушка из народа. Интересная и умная", "Это самая прикольная реклама, которую я читал за последнее время", "Так не смеялась давно".

Напомним, Alyona Alyona в одном купальнике устроила шоу на детской площадке

А еще Politeka писала, что Alyona Alyona жестко ответила украинцам из-за скандала с российской группой

Также Politeka сообщала, что фигуристая Alyona Alyona, переехав к парню, заговорила о наболевшем



