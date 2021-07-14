Відома українська реперша Alyona Alyona вразила черговим епатажним вчинком

Як передає Politeka.net, дівчина влаштувала зухвалу фотосесію на дитячому майданчику. Вона позувала в одному купальнику, розклавши на піску покривало і атрибути пляжного відпочинку.

"Як відпочити в місті, але як на морі: транспорт - під час домашнього відпочинку по місту пересуваємося виключно на рикші... імпровізованій рикші... По місту їздить мільйон кур'єрів, тому пропажу одного ніхто не помітить. Як варіант, можна підкупити його чайовими за доставку вашої краси на Гідропарк", - пожартувала реперша.

За словами артистки, при економному відпочинку пляж можна відтворити на дитячому майданчику.

"Шукаємо найближчий дитячий майданчик. У красивому купальнику розкладаємо всі пляжні атрибути, роздаємо дітям шоколад і просимо імітувати звуки чайок", - додала зірка.

В коментарях її підтримали шанувальники.

"Ого малишка", «ти крута», «дуже сміливо», «потужно», "на мене схожа", - пишуть користувачі Мережі.

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