Известная певица Наташа Королева показала, чем занимается у соседа, пока ее муж, Сергей Глушко (Тарзан) дома

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала массу сторис, в которых показала, как ухаживает за хозяйством соседа.

«Как хорошо иметь соседа с теплицей. Он уехал в Крым с детьми и говорит – присматривайте, поливайте и огурчики в вашем распоряжении», - отметила певица, направляясь в теплицу.

Она показала огурцы, а также засняла, как нарвала себе с десяток поспевших овощей.

«Смотрите, какой урожай у меня сегодня. Так что на ужин у нас с Сереженькой будет полезный огуречный салатик», - отметила артистка.

Также Королева показала, как поливает огурцы, пока сосед уехал в отпуск. Артистка была в прекрасном расположении духа и напевала песню про огурчики. Стоит отметить, что певица показала себя без капли косметики. При этом выглядела она достаточно молодо.

Напомним, что Наташа Королева сбежала из России, опозорившись с собственной песней: «Опять слова забыла».

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