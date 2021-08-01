Російська співачка Наташа Корольова покрасувалася на новому відео зі своїм сином Архипом, проте оцінили не всі

Відповідний ролик з'явилося на сторінках соцмереж знаменитості, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Співачка з України Наташа Корольова активно веде свою Instagram-сторінку і частенько радує шанувальників різноманітними відеороликами і фотознімками.

Так, на останньому відео співачка з'явилася в наряді в японському стилі.

Таким чином вона вирішила підтримати спортсменів на Олімпійських Іграх в Токіо (Японія).

"У японському стилі в ефірі @muztv ! А ми з Архипом бажаємо перемоги нашим спортсменам на Олімпіаді в #tokyo", - написала артистка.

Наташа вбралася в довгу шовкову сукню з квітковим принтом, а голову прикрасила блакитним обручем. Фасон сукні був досить простий-абсолютне облягання фігури.

Шанувальникам сподобався новий образ Наташі Корольової, про що вони повідомили в коментарях.

"Наташа, завжди позитивна і чарівна красоточка! Красиве відео, красиве місце, із задоволенням подивилася. Спасибі!",

"Яка ж красотаааа😍 😍 😍 я здається навіть свіжість повітря відчула🔥", - пишуть в мережі.

Не обійшлося без ложки дьогтю.

"Навіщо скрізь пхати своє чадо він без вас ніяк", - написала одна з передплатниць.

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