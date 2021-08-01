Новое видео оценили не все

Российская певица Наташа Королева покрасовалась на новом видео со своим сыном Архипом, однако оценили не все

Соответствующий ролик появилось на страницах соцсетей знаменитости, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Певица из Украины Наташа Королева активно ведет свою Instagram-страницу и частенько радует поклонников разнообразными видеороликами и фотоснимками.

Так, на последнем видео певица появилась в наряде в японском стиле.

Таким образом она решила поддержать спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«В Японском стиле в эфире @muztv ! А мы с Архипом желаем победы нашим спортсменам на Олимпиаде в #tokyo», - написала артистка.

Наташа нарядилась в длинное шелковое платье с цветочным принтом, а голову украсила голубым обручем. Фасон платья был достаточно прост – абсолютное облегание фигуры.

Поклонникам понравился новый образ Наташи Королевой, о чем они сообщили в комментариях.

"Наташа, всегда позитивная и обаятельная красоточка! Красивое видео, красивое место, с удовольствием посмотрела. Спасибо!",

"Какая же красотаааа😍😍😍 я кажется даже свежесть воздуха почувствовала🔥", - пишут в сети.

Не обошлось без ложки дегтя.

" Зачем везде совать свое чадо он без вас никак", - написала одна из подписчиц.

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