Співачка з українським корінням Наташа Корольова показала, як відпочиває з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзан)

Як пише Politeka.net, Наташа і Сергій вже багато років разом і у них є спільний син Архип. І хоч нещодавно був скандал через зраду, пара продовжує бути разом незважаючи ні на що. Наташа активно веде Instagram, де показала, як вирішила відпочити з чоловіком.

На відео співачка позувала у вузькому топі і шортиках. Наряд настільки був вузьким, що пишний бюст прямо випирав, але це Наташу не бентежило. Тарзана вигляд дружини вразив.

"#31 Липня, злітаємо!!!",- написала Наташа.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі:

"Залишайтеся там", " як я люблю море! Нехай навіть не під вітрилами, як у вас, на березі. Але це такий релакс!", "Наташа Корольова вже не та", "Краща", "Наталя, ви як завжди прекрасні. Дай бог вам сімейного щастя і любові", "це просто класяра", "Ось це буфера", "Прям майже сцена з Титаніка".

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