Певица с украинскими корнями Наташа Королева показала, как отдыхает с мужем Сергеем Глушко (Тарзан)

Как пишет Politeka.net, Наташа и Сергей уже много лет вместе и у них есть совместный сын Архип. И хоть недавно был скандал из-за измен Глушко, пара продолжает быть вместе несмотря ни на что. Наташа активно ведет Инстаграм, где показала, как решила отдохнуть с супругом.

На видео певица позировала в узком топе и шортиках. Наряд настолько был узким, что пышный бюст прямо выпирал, но это Наташу не смущало. Тарзана вид жены впечатлил.

"#31 Июля , взлетаем!!!", - написала Наташа.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии:

"Оставайтесь там", "Как я люблю море! Пусть даже не под парусами, как у вас, на берегу. Но это такой релакс!", "Наташа Королева уже не та", "Лучшая", "Наталья, вы как всегда прекрасны. Дай бог вам семейного счастья и любви", "Это просто классяра", "Вот это буфера", "Прям почти сцена из Титаника"

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