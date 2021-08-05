Певица и актриса Дженнифер Лопес в компании молодых девушек смогла превзойти саму себя

Дженнифер Лопес продолжает быть в центре внимания после того, как заявила об отношениях с Аффлеком и бурно отпраздновала свое 52-летие с актером на дорогой яхте. Причем звезда отличилась – без скромности позировала в бикини, чтобы доказать: она по-прежнему молодо выглядит.

Последние кадры, представленные на фан-аккаунте, посвященном жизни звезды, также показаны модные образы Лопес. В повседневной жизни артистка предпочитает спортивные луки и этот раз не был исключением.

В компании молодых красавиц Лопес выглядела в цветастых лосинах ничуть не хуже.

"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", – говорила ранее Лопес в интервью, раскрывая секрет успеха по уходу за телом.

При этом Дженнифер не голодает, чтобы оставаться стройной, но много занимается с двумя разными тренерами и пользуется услугами диетолога, что составляет ей правильное «полезное» меню.

У тренеров разные подходы: Кирш — поклонник планки, отжиманий и бокса, Андерсон же выбирает комплексные упражнения с небольшим весом.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

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