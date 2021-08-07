Телеведущий Богдан Юсипчук рассказал, как достичь счастья
Как передает Politeka.net, новый пост обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" опубликовал на своей страничке в Instagram.
Новость о свадьбы телеведущего и финалистки "Холостяка" Юлией "Зайкой" стала настоящей "бомбой" украинского шоу-бизнеса, но как оказалось позже, все оказалось постановой.
Телеведущий и дальше продолжает вести активную деятельность в соцсетях, и на этот раз поделился философскими мыслями о счастье.
"Чтобы сказать счастью «да» мы должны научится говорить «нет» людям и вещам, которые причиняют нам боль. Жизнь дана не для того, чтобы ждать, когда пройдёт ливень…а для того, чтобы мы научились танцевать под дождем", - написал Юсипчук.
Подписчики Юсипчука оценили не только глубину мысли телеведущего, но и его внешность.
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"Прекрасное фото. Пост с глубоким смыслом, согласна с каждым словом", "Очень крутое фото", "Как здорово сказано", "Хорошее фото и слова правильные. Ты как завжди🔥", - писали в комментариях под постом.
Напомним, Ведущий "1+1" после фальшивой свадьбы с финалисткой "Холостяка" обратился к украинцам: "Не хочу давить на жалость, но...".
Как сообщала Politeka, Финалистка "Холостяка" поплатилась за свадебный спектакль с ведущим "1+1": "Теперь не скоро замуж выйдет".
Также Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" после позора с фальшивой свадьбой сделала неожиданное признание: "Давайте честно, какая…".