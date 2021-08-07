Жену футболиста Александра Зинченко Владу Седан выписали из роддома с новорожденной дочерью

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм супруга Зинченко похвасталась, как новоиспеченный отец встретил их.

В частности, девушка показала, как было украшено их жилье по возвращению домой.

На кадрах видно, что дом украсили шарами, цветами и игрушками, на стенах красовались надписи: "Добро пожаловать домой" и "Ева" на английском языке.

Также Влада Седан рассекретила имя новорожденной дочки. Малышку назвали Ева.

«Как же папа красиво нас встречал», — написала жена футболиста.

Фолловеры принялись поздравлять семейство, отметив, что Ева - очень красовое имя и девочка вырастет красавицей, как ее мама.

"Поздравляю",

"Привет Ева",

"Ева-прекрасное имя❤️",

"Какие милые, пусть деовчка растет здоровой и красивой", - пишут в сети.

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