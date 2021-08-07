Жену футболиста Александра Зинченко Владу Седан выписали из роддома с новорожденной дочерью
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм супруга Зинченко похвасталась, как новоиспеченный отец встретил их.
В частности, девушка показала, как было украшено их жилье по возвращению домой.
На кадрах видно, что дом украсили шарами, цветами и игрушками, на стенах красовались надписи: "Добро пожаловать домой" и "Ева" на английском языке.
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Также Влада Седан рассекретила имя новорожденной дочки. Малышку назвали Ева.
«Как же папа красиво нас встречал», — написала жена футболиста.
Фолловеры принялись поздравлять семейство, отметив, что Ева - очень красовое имя и девочка вырастет красавицей, как ее мама.
"Поздравляю",
"Привет Ева",
"Ева-прекрасное имя❤️",
"Какие милые, пусть деовчка растет здоровой и красивой", - пишут в сети.
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