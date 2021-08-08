62-летняя американская исполнительница Мадонна впечатлила внешностью на новом фото

Артистка с каждым годом выглядит все моложе, передает Politeka.net. В Сети ходит много слухов, как Мадонна пытается убежать от старости.

По мнению экспертов, певица сделала пластику, использует филлеры, а также применяет инста-фильтры, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Так, на новом селфи в Инстаграм Мадонна показала, как выглядит сейчас. Певица удивила моложавым видом с белыми волосами, необыкновенным глазами, пышными ресницами, без морщин и с большими губами. Также нельзя не обратить внимание на скулы артистки.

"Мадонна впечатлила фанатов новым селфи. Сколько лет дадите ей на этом фото?", - написали авторы поста в группе, которая сделала репост фото.

В комментариях мнения по поводу внешности поп-иконы разделились:

"Умойте и сами увидите!", "Зафотошоплена наверное. А вообще очень странным выглядит то, как отчаянно она пытается быть молодой", " Да молодец, умничка, респект ей👏", "Она хотела кого-то потроллить? Аж шторы и окно искривились", "Всё равно красотка!!!! 🔥🔥🔥35!", "Так у нее пластических операций больше 20 штук, она же сама призналась ) Хороша) лет на 25 мах)", "Вообще видно морщины на шее и это все же выдает возраст".

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