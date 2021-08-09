Дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является известной российской артисткой. Также она известна как дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой. Певица активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми публикациями.

На этот раз Кристина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке 50-летняя Орбакайте показывает, как молодо выглядит. Кристина славится своей шикарной фигурой после рождения трех детей.

"Позови меня среди ночи или дня..", процитировала свою песню артистка.

Поклонники засыпали певицу приятными словами в комментариях и сравнили её с младшей дочкой Клавой: "Здесь вы с Клавой очень похожи", "Просто обожаю. Шикарная и любимая, счастья тебе и твоим замечательным детям Кристина", "Похожа, но не Кристина", "Красивая и любимая! Пример для всех женщин", "Такая юная", "Молодая...восхитительная!"

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