Украинская певица Анна Корсун, которая известна под псевдонимом MARUV, презентовала новую песню

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появился короткий танец под ее новый трек. Красотка позировала в синем латексном костюме и синем парике. Костюм традиционно украшали и дополняли чулки и кожаные ремни.

«Новый тречек от моего альтерэго @shlakoblochina и @boosinofficial уже на подлёте. 10.08 премьера! А пока что этот звук уже доступен в ТикТок, поэтому жду ваши видосики под него», - отметила певица.

«Я последний шанс даю только по любви. Я даю только по любви», - пропела артистка на видео, а шоу-балет ей подтанцовывал.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Не обошлось без критики.

«Аня, ты седьмой элемент», «Как же я обожаю Ваше Альтерэго», «В список любимых песен Марув, однозначно», «Красотка без комплексов!», «Все одно и тоже, ничего нового! Стоишь на месте! Костюмы твои надоели, треш!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV приняла душ прямо на улице: "Моя страсть".

Ранее писалось о том, что MARUV в латексе с пикантными вырезами не стала скрывать свои прелести: "Бомбита-сеньорита".

А еще Politeka сообщала, что MARUV в постели честно рассказала, как добилась успеха: "Прозвучит ужасно, но…".