Українська співачка Анна Корсун, відома під псевдонімом MARUV, розповіла, що допомогло їй досягти успіху

Скандально відома виконавиця Анна Корсун прославилася завдяки неординарному баченню своїх виступів. Дівчина робить акцент не стільки на словах її композицій і оригінального звучання, скільки звертає увагу на викликають костюми і відверті танці.

На своїх концертах Анна влаштовує цілі шоу з командою дівчат з танцювальної групи. Цього разу Корсун вирішила відповісти в розділі Сторі в Instagram на найцікавіші питання. Шанувальники запитували не тільки про концерти і життя Анни, а й про особисті теми.

У тому числі фанати поцікавилися у співачки, як їй вдалося домогтися успіху.

"Ой, прозвучить жахливо, але правда це. Я просто знаю, що я класна. Коли ти сам знаєш і розумієш, що ти класний, у тебе все виходить. Тоді ти не сумніваєшся і все так виходить, як треба.

Важливо саме відчувати себе таким і вести себе з позиції того, що я класна, у мене все вийде і все можливо. Ну і звичайно я багато працюю для цього і мало сплю» - розповіла Анна, ніжачись в ліжку і відповідаючи на питання.

Нагадаємо, що MARUV в ретро-перуці приміряла бікіні з латексу, в мережі не оцінили:»все гірше і гірше...".

Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася латексом і влаштувала спекотні ігри з подругами: "Відвал голови".

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