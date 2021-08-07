Українська співачка MARUV (Анна Корсун) здалася в новому образі, розповівши про свої творчі плани
Як пише Politeka.net, Анна стала дуже популярною співачкою в Україні. Дівчина обожнює епатувати, вибираючи відверті вбрання і вражаючи образами і діями. Красуня активно веде Instagram, ділячись своєю творчістю на радість фанатів.
На новому фото Корсун була в червоному латексному вбранні з вирізом на грудях. Поруч стояв співак BOOSIN, який працює з Анною над новою піснею.
"Вибухне бомба-ракета. Трек від BOOSIN і мого альтер его SHLAKOBLOCHINA вже на підході", - написала Корсун.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я останній шанс даю", "Ура, дуже сильно чекаю, чую, буде нова хітяра", "з такими піснями серпень просто зобов'язаний бути спекотним", "Бомбита-сеньйорита", "чекаємо цю вогняну прем'єру", "які намистинки", "багато любові".
Нагадаємо, MARUV в латексі розбурхала своїм декольте прямо перед камерою
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