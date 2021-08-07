Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показалась в новом образе, рассказав о своих творческих планах

Как пишет Politeka.net, Анна стала очень популярной певицей в Украине. Девушка обожает эпатировать, выбирая откровенные наряды и впечатляя образами и действиями. Красотка активно ведет Инстаграм, делясь своим творчеством на радость фанатов.

На новом фото Корсун была в красном латексном наряде с вырезом на груди. Рядом стоял певец BOOSIN, который работает с Анной над новой песней.

"Взорвется бомба-ракета. Трек от BOOSIN и моего альтер эго SHLAKOBLOCHINA уже на подходе", - написала Корсун.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я последний шанс даю", "Ура, очень сильно жду, чую, будет новая хитяра", "С такими песнями август просто обязан быть жарким", "Бомбита-сеньорита", "Ждём эту огненную премьеру", "Какие бусинки", "Много любви".

Напомним, MARUV в латексе взбудоражила своим декольте прямо перед камерой

А еще Politeka писала, что MARUV в латексном боди и ошейнике повертела "орехом" прямо в камеру

Также Politeka сообщала, что Киркоров не на шутку разошелся в компании MARUV и ее горячих девочек



