Співачка MARUV (Анна Корсун) показала пікантні кадри під душем

Популярна співачка активно займається творчістю, а також веде власний Instagram, повідомляти Politeka.net. Зараз на артистку підписані 622 тисячі осіб.

Красуня нерідко з'являється перед шанувальниками в найсміливіших нарядах, а в цей раз показала форми в купальнику. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Співачка позувала під душем, і вигиналася перед камерою, показуючи не тільки свій купальник, але і точену фігуру.

"Білизна-моя пристрасть після музики і танців, і рік тому я вирішила створити свою власну лінію нижньої білизни... Цього літа я розширила свій асортимент і придумала купальники. Це один з них🍒", - написала Анна.

За півгодини пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі оцінили зовнішній вигляд і купальний наряд зірки.

"Красуня🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "клас 🙌 ❤️🙌 🔥 👏 😍це бомбезно !!!❤️❤ ️ 😍люблю сильно 😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️!", "Шикарно", " Ганнуся, ти принадність😍 🔥", "ти супер❤️❤️❤️❤️", "занадто сильно люблю🥲 💞", " і це теж моя пристрасть 😍 😍 так жарко🔥 🔥", " марув-втілення краси, грації і $ек$уальності на планеті🌍 😍 🔥", " шикарно виглядаєте🔥", "ти мені більше подобаєшся з усім цим макіяжем", - написали користувачі мережі.

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