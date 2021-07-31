Певица MARUV (Анна Корсун) показала пикантные кадры под душем

Популярная певица активно занимается творчеством, а также ведет собственный Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас на артистку подписаны 622 тысячи человек.

Красотка нередко появляется перед поклонниками в самых смелых нарядах, а в этот раз показала формы в купальнике. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица позировала под душем, и выгибалась перед камерой, показывая не только свой купальник, но и точеную фигуру.

"Белье - моя страсть после музыки и танцев, и год назад я решила создать свою собственную линию нижнего белья... Этим летом я расширила свой ассортимент и придумала купальники. Это один из них🍒", - написала Анна.

За полчаса пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети оценили внешний вид и купальный наряд звезды.

"Красотка🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "Класс 🙌 ❤️🙌🔥👏😍это бомбезно !!!❤️❤️😍люблю сильно 😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️!", "Шикарно", "Анечка,ты прелесть😍🔥", "Ты супер❤️❤️❤️❤️", "слишком сильно люблю 🥲💞", "И это тоже моя страсть 😍😍 так жарко 🔥🔥", "Марув - воплощение красоты, грации и $eк$yaльности на планете🌍😍🔥", "Шикарно выглядите🔥", "Ты мне больше нравишься со всем этим макияжем", - написали пользователи сети.

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