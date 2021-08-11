Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев нежно поздравил свою третью жену Юлию Проскурякову с Днем рождения

Как пишет Politeka.net, 61-летний народный артист России Игорь Николаев очень чувственно поздравил свою жену Юлию Проскурякову с ее 39 Днем рождения.

"С Днем Рождения, любимая! Ты просто лучшая из лучших", - написал Николаев.

Также он опубликовал видео-подборку своих фотографий с женой и признался, что свою песню "Лучшая из лучших" посвятил Проскуряковой, ведь лишь с ней познал семейное счастье.

Напомним, что Игорь Николаев и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2008 году на концерте музыканта. Тогда Юлия спела Николаеву авторскую песню, чем поразила певца. В 2010 году пара решила узаконить свои отношения, а через 5 лет у них родилась дочь Вероника.

До этого музыкант уже был дважды женат – первый брак был с Еленой Кудряшовой, а второй с певицей Наташей Королевой, который длился аж 9 лет. Несмотря на то, что Николаев и Королева развелись задолго (в 2001 году) до знакомства певца с Проскуряковой, и Королева давно имеет другого мужчину, фанаты до сих пор сравнивают двух женщин.

Недавно Юлия Проскурякова не выдержала и жестко ответила на такие сравнения. Женщина сказала, что она "не Наташа, никогда ею не была и не хочет быть". Юлия отметила, что живет своей жизнью и не нуждается в оценках.

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