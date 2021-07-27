Вид вже не той

Чоловік російської співачки Наташі Корольової, стриптизер Сергій Глушко показав, як насолоджується відпочинком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 51-річний Тарзан поділився кадрами з відпустки. Артист лежав на рушнику блакитного кольору. Він ніжився на сонці, прикривши очі від задоволення. Артист засвітив свої підкачані плечі і шию.

"Кккайф! У рушнику відбивається небо...Всім гарного дня", - підписав фото Глушко.

Так як Глушко не використовував фільтри і фотошоп, особливу увагу шанувальників привернула в'яла шкіра артиста і пігментні плями на ній. У коментарях йому залишили масу компліментів. Не обійшлося і без традиційної критики.

"Шкіра вже видає вік", "Пора додому вже, он як обгорів", "Ну і вигляд!", "Сергій, Наташа відмінного Вам відпочинку! Ви Класні!", "Старий", «Красава», "Кінь", "Ааааааа, яка оригінальна думка!", "Так постарів", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Тарзан і Наташа Корольова поєднують відпочинок з роботою. Днями вони засвітилися в одному з ресторанів, де весело розважали натовп.

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