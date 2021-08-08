Син Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) Архип показав, як проводить час
Як пише Politeka.net, Наташа і Сергій одружилися в 2003 році. У пари є син Архип, якому вже виповнилося 19 років. Молода людина, як і зіркові батьки, хоче життя пов'язати з творчістю. Зараз Архип веде активно блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових відео Архип був роздягнений, залишивши на собі тільки плавки. Молодий чоловік почав падати назад, повністю занурившись у воду. Як можна зрозуміти, син Наташі і Сергія зараз відпочиває в Краснодарському краї.
На другому відео Архип спускався по воді вниз за іншими людьми.
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"Вода близько + 4 градусів
Але температура дарма, коли гарячий дух", - написав Архип.
Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:
"Архип, це де?", "А чому вода така холодна?", "Не бреши Архип, там взимку-то вода + 9, а зараз не менше +17-18. Просто на тлі спеки + 32 здається що вода майже 0 градусів))", " коли в зал підеш?"
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