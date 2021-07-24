Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, Архип, удивил необычной внешностью
Сыну двух артистов уже 19 лет, передает Politeka.net. Парень также, как и его родители, решил связать свою жизнь с творчеством.
Архип активно снимается, а также записывает песни.
В этот раз парень удивил внешностью, а также своим занятием. Сын Королевой присел в трактор. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Вот смотрите, ребята! Приехали в Краснодар, и устроился трактористом на лавандовое поле", - заявил Архип, вероятно, пошутив.
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Примечательно, что также на одном из фото Архип позировал с "нечеловеческими" длинными ушами.
"Снимаем фильм, наподобие властелина колец со смесью киберпанка🤣, я решил взять на себя роль эльфа, который выращивает волшебную лаванду😂", - написал молодой артист.
За два часа пост собрал сотни лайков и много комментариев.
"Трактористы не так одеваются 😉😁", "Красивый тракторист)👏", "Прикольно", "Как всегда 🔥", "Надо забухать с настоящим трактористом", "Красавчик - тракторист👍 Архип, ты такой артистичный👏😍", "Причём тяжело", "Складывается впечатление, что мальчик БОЛЬНОЙ!!!😢😢😢", "может еще диагноз по фотографии поставите?", - написали пользователи сети.
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