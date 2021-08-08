Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) Архип показал, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Наташа и Сергей поженились в 2003 году. У пары есть сын Архип, которому уже исполнилось 19 лет. Молодой человек, как и звездные родители, хочет жизнь связать с творчеством. Сейчас Архип ведет активно блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых видео Архип был раздет, оставив на себе только плавки. Молодой человек начал падать назад, полностью погрузившись в воду. Как можно понять, сын Наташи и Сергея сейчас отдыхает в Краснодарском крае.

На втором видео Архип спускался по воде вниз за другими людьми.

"Вода около +4 градусов

Но температура нипочём, когда горячий дух", - написал Архип.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Архип, это где?", "А почему вода такая холодная?", "Не ври Архип , там зимой-то вода +9, а сейчас не менее +17-18. Просто на фоне жары +32 кажется что вода почти 0 градусов ))", "Когда в зал пойдешь?"

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